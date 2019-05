Via alla “sfida” ai fornelli dei quattro candidati alla fascia tricolore a Termoli, che con simpatia e disponibilità hanno accettato l’incito di Primonumero.it a preparare un piatto della tradizione marinara affiancati dallo chef Nicola Vizzarri e dal direttore di Primonumero.it Monica Vignale, che li ha “interrogati” con temi politici e amministrativi.

Marcella Stumpo, professoressa di inglese in pensione da poco, unica donna candidata, è la prima ospite del programma, girato da Spazio Cucina di Salvatore Vitale, in via dei Palissandri a Termoli. Il suo piatto? Seppie e piselli, rigorosamente in bianco. Ecco la puntata.