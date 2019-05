Prosegue la “sfida” ai fornelli dei quattro candidati alla fascia tricolore di Termoli. Dopo Marcella Stumpo che aveva cucinato seppie e piselli, ecco il turno dell’aspirante sindaco del Movimento Cinque Stelle, Nick Di Michele.

Per lui un altro piatto della tradizione marinara, i polpi in Purgatorio. Ad affiancarlo in cucina, come sempre, lo chef Nicola Vizzarri e il direttore di Primonumero.it Monica Vignale, che lo ha sottoposto a qualche domanda su temi politici e amministrativi.

Nick Di Michele è il secondo ospite del programma ‘Un Fornello per 4 Sindaci’, girato da Spazio Cucina di Salvatore Vitale, in via dei Palissandri a Termoli.

Ecco la puntata.