Un caffè con Sbrocca, Oscar Scurti (Pd): “Ascoltiamo i bisogni della gente in strada e nei bar”

Il Partito Democratico vuole tornare a riappropriarsi della dimensione più “popolare”, facendosi portavoce delle istanze della popolazione attraverso uno scambio di vedute informale. Succede al bar, anzi nei bar. Quelli di Termoli, dove in questi giorni di campagna elettorale si susseguono incontri fra candidati e cittadini perchè, spiega a Primonumero.it Oscar Scurti, segretario della Federazione Pd BassoMolise e candidato con Angelo Sbrocca, “Noi siamo e vogliamo essere tra le persone, non sulle passerelle politiche”. Non solo Pd, ma vari rappresentanti delle 4 liste che sostengono il sindaco uscente e ricandidato alla fascia tricolore: al caffè All Betas, in Viale d’Italia, la mattinata è trascorsa tra confronti e ascolto di alcuni cittadini e residenti della zona.

Qui la video-intervista ad Oscar Scurti.