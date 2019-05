Travolge una ragazza sulle strisce pedonali e fugge, anziano identificato e denunciato

I carabinieri di Isernia dopo un’accurata indagine speditiva, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica un anziano del luogo per omissione di soccorso e lesioni a seguito dell’ investimento ai danni una ragazza isernina.

L’uomo nei giorni scorsi si era reso protagonista di un incidente in pieno centro ai danni di una giovane che stava attraversavano la strada sulle strisce pedonali.

Il conducente dopo la collisione si è però dileguato senza prestarle il necessario soccorso.

Sul posto erano intervenuti i Carabinieri per ricostruire la dinamica del sinistro e i sanitari del 118 che hanno portato in ospedale la ragazza a causa di alcune contusioni.

Alcuni testimoni hanno collaborato con i militari e fornito indizi importanti che si sonno incrociati con le immagini delle telecamere acquisite subito dopo dagli inquirenti.

Quindi in meno di 48 ore, i militari hanno identificato l’uomo che dovrà ora rispondere di lesioni personali stradali e omissione di soccorso.