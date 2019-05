Otto detenuti del penitenziario di Campobasso dove ieri sera, 22 maggio, si è verificata una rivolta senza precedenti con fiamme appiccate e finestre rotte, sono stati trasferiti.

L’amministrazione penitenziaria ha confermato la notizia, che è già nella serata di ieri si era diffusa. Tutti e otto, un numero al quale nelle prossime ore si potrebbero aggiungere altri detenuti, sono stati trasferiti presso altri penitenziari nelle regioni limitrofe.

E intanto vanno avanti le indagini con l’obiettivo di ricostruire con precisione quanto accaduto e accertare le motivazioni della dura protesta, che ha creato caos e timori anche nel capoluogo e non soltanto nella struttura penitenziaria. Nelle stesse ore in cui i detenuti si sono ribellati incendiando materassi e suppellettili e rompendo finestre, era presente proprio a Campobasso il Ministro della Difesa Trenta per un evento elettorale.

Tuttavia a giudicare dalle informazioni emerse in seguito all’episodio è plausibile ritenere che la rivolta sia stata motivata dal rapporto particolarmente conflittuale con la nuova direttrice Irma Camporeale. La stessa, accusata dai detenuti di avere un pugno di ferro e di aver adottato regole molto più severe e restrittive soprattutto nei confronti dei rapporti con le famiglie, ha incontrato alcuni carcerati ieri sera, quando la rivolta è rientrata anche per l’arrivo nel carcere di via Cavour – oltre che delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco – del procuratore capo d’Angelo.