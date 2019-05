Trading: lista delle migliori piattaforme.

Prima di muovere i primi passi nel mondo degli investimenti tramite internet è consigliabile verificare quali sono le migliori piattaforme di trading online per operare in modo sicuro, conveniente e soprattutto, ottenere cospicui profitti.

Secondo una lista del 2019, sono cinque le piattaforme migliori di trading online. Tutte sono autorizzate, regolamentate e non presentano costi nascosti, anzi, nella maggior parte dei casi, offrono anche vantaggi aggiuntivi.

Migliori piattaforme: quali sono?

Sul web si possono trovare molte risorse dedicate all’argomento. In particolare segnaliamo la lista delle migliori piattaforme di trading realizzata da mercati24. Partendo da questa risorsa si evince che uno dei broker più interessanti è 24option poiché regolato CySEC (ente che si occupa della supervisione e del controllo delle società registrate) e, in più, offre un’ampia varietà di caratteristiche interessanti.

È importante sottolineare che sia il sito che il supporto tecnico online sono in italiano: dato da non sottovalutare, in quanto una chiara ed efficace comunicazione è alla base di un trading consapevole.

Il sito, inoltre, dà la possibilità agli iscritti di ricevere segnali di trading gratis che sono elaborati da centri di analisi finanziari e il loro scopo è aiutarci a definire scelte operative al fine di individuare le migliori occasioni per investire.

24option risulta una piattaforma davvero valida poiché, attraverso webinar ed e-book, offre ai trader la possibilità di studiare e comprendere nel dettaglio come funzionano i mercati finanziari e quali sono le migliori strategie da adottare per un trading vincente. Per di più, gli iscritti possono ricevere, da un team di esperti, una formazione personale gratuita al solo fine di conoscere i passi da muovere per ottenere reali guadagni.

Segue, poi, la piattaforma eToro che risulta interessante poiché è un vero e proprio social network in cui è possibile entrare in contatto con altri traders. Questa piattaforma, quindi, offre la possibilità ai meno competenti di imparare dagli investitori più bravi del settore. O meglio, si ha l’opportunità di copiare in maniera automatica e gratuita le scelte attuate dai più esperti così da iniziare a guadagnare subito partendo da zero.

Il social trading è infatti un modo utile per guadagnare e, allo stesso tempo, conoscere le tecniche migliori per guadagnare. Ovviamente anche il trader migliore può commettere errori, per cui è opportuno puntare alla diversificazione, ovvero affidarsi a più di un esperto per compensare eventuali perdite.

Un’altra piattaforma molto conosciuta ed affidabile è la Iq Option che risulta accessibile a tutti poiché il deposito minimo è di soli 10 euro. Infatti, è tra le più scelte per iniziare a capire come funziona il mercato finanziario online. La iq Option è dotata di conti demo attraverso i quali si può far pratica utilizzando denaro virtuale, così da non incappare in perdite reali sin dall’inizio. Inoltre, si può operare su vari mercati finanziari: borsa, forex, criptovalute.

Tra le più convenienti e sicure tra le società di trading, appare anche la Plus500: una piattaforma completa che permette di operare su qualunque mercato finanziario. Naturalmente, anche questa è regolamentata ed autorizzata a livello europeo, tanto che sono molteplici le opinioni positive riguardanti l’affidabilità e la sicurezza della piattaforma stessa.

Plus500 risulta adatta al mondo del trading per due motivi: spread vantaggioso (tra i migliori del mercato) e assenza di commissioni. Anche questa piattaforma consta di conti demo, un modo intelligente per sperimentare investimenti senza alcun rischio.

Infine, tra le piattaforme più conosciute del mondo c’è Markets.com grazie all’ottima qualità dei corsi gratuiti che mette a disposizione degli utenti. Inoltre, Markets offre il servizio Trend dei

Traders, cioè un’analisi che permette di capire cosa stanno facendo i trader migliori così da operare di conseguenza.

Piattaforme online: conclusioni.

La scelta di una piattaforma, dopo aver elencato le migliori in base ai servizi che offrono, risulta comunque soggettiva. Ogni utente decide di affidarsi ad un broker tenendo conto delle proprie abilità e conoscenze. Ad esempio, un utente più esperto preferirà la Plus500, mentre i meno abili inizieranno il loro percorso con la 24option.

Non bisogna, infine, dimenticare che prima di incorrere in eventuali (e frequenti) truffe, la società a cui un utente vuole affidarsi deve essere regolamentata e controllata da un ente europeo; deve essere semplice da utilizzare e gratuita: sono queste le principali caratteristiche per un trading proficuo e senza rischi.