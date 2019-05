Tra conferme e delusioni i primi sindaci eletti nei paesi del Molise Centrale

A Ripalimosani ha vinto il già vice sindaco Marco Giampaolo: a lui sono andati 1111 voti (57,80 per cento) mentre la sfidante Antonietta Miniello ha incassato 811 preferenze (42,20 per cento).

Boom di preferenze per l’attuale primo cittadino di Campodipietra Giuseppe Notartomaso a cui sono andate ben 1242 preferenze (79,97 per cento). Contro di lui Roberto Eugenio Persichilli (305 pari al 19,64 per cento) e Massimo Bosco (6 voti)

Con 401 voti, pari al 70,35 per cento Nicola Vecchiullo è stato riconfermato sindaco di Gildone, comune alle porte del capoluogo. La sua lista ha battuto quella capeggiata dal cugino rivale Giovanni Del Balso (168 preferenze pari al 29,47 per cento) e stracciato gli altri due avversari Riccitelli Gianluca (1 voto) e Aldo Testa (0).

Giovanni Marasca è invece il neo primo cittadino di Lucito. A lui sono andati 221 voti (87,35 per cento) contro i 32 (12,65 per cento) di Elio Franceschini.

Solo poche decine di voti, ma decisive, hanno decretato la vittoria di Domenico Credico (fratello dello scomparso Mariano Credico, allenatore di rugby a Campobasso) a San Giovanni in Galdo. Per lui 192 voti (51,75 per cento) contro i 177 (47,71 per cento) di Salvatore Eugenio Fiorilli. Un voto ciascuno per Antonio Salvatore e Nicola Barbiero. Neppure quello per Davide Di Re.

A San Polo Matese ha vinto Tonino Spina (272 pari a 85 per cento), seguito da Pompeo Giuseppe Santillo (47 voti cioè il 47,69 per cento) e da Federico Silvestri (1 voto).

A Sant’Angelo Limosano il sindaco è William Ciarallo (173 voti pari al 61,79 per cento) che ha battuto Fazio D’Elia (107 voti pari al 38,21 per cento).

E’ Michele Turro il sindaco di Monacilioni con 238 voti (89,14 per cento). Il suo risultato migliore di quello di Antonio Federico Di Marzio (29 voti pari al 10,86 per cento)