Toma commenta l’elezione di nuovi sindaci e consiglieri: “È anche vittoria di elettori”

Il Presidente del Consiglio regionale Donato Toma in occasione dell’elezione dei nuovi sindaci e dei nuovi consigli

comunali in alcuni comuni del Molise commenta così: “Vorrei esprimere a nome della massima Assemblea legislativa regionale, ai nuovi Sindaci e ai nuovi Consiglieri comunali, e ovviamente a quelli riconfermati, la più vive congratulazioni per la bella affermazione conseguita. Le elezioni sono la festa più bella della democrazia. Gli eletti sono il primo frutto di tale alto momento di civiltà democratica: il popolo sceglie un programma e designa chi lo dovrà concretizzare.

È dunque la vittoria di chi è stato eletto e anche di chi li ha eletti. Dal Consiglio regionale

quindi giungono a tutti i nuovi eletti -primi cittadini e consiglieri comunali, sia di maggioranza che di

minoranza- gli auguri di un buon e proficuo lavoro da attuare nell’ambito di un sano e rispettoso

confronto politico, nonchè di un sempre aperto rapporto con le altre istituzioni rappresentative territoriali,

regionali e statali. L’Assemblea consiliare è sempre aperta al contributo di tutti gli amministratori nella

consapevolezza che tutti e ciascuno siamo al servizio dei cittadini”.