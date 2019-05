Incidente con caos ma per fortuna feriti lievi quello che si è verificato questa sera, 17 maggio, in via Martiri della Resistenza. Necessario l’intervento di due carro attrezzi per rimuovere le due vetture coinvolte, mentre sul posto sono arrivati sia i vigili urbani che i carabinieri di Termoli.

Una Yaris che usciva dal parcheggio di Piazza Donatori di Sangue è stata presa in pieno da una Citroen che transitava proprio in quel momento. Schianto con testa-coda, durante il quale la Yaris ha ruotato più volte su se stessa in una giravolta “spettacolare” che poteva concludersi decisamente peggio di come è andata.

I conducenti, per fortuna, hanno riportato ferite lievi, ma la tipologia di incidente, avvenuto in un orario particolarmente trafficato e nel centro città, ha creato un bel po’ di trambusto, code e rallentamenti. Al vaglio delle forze dell’ordine la dinamica e le responsabilità del caso.