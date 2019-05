Successo per la recita finale della Campolieti. Giovani talenti emozionano il pubblico

La scuola paritaria Campolieti di Termoli chiude l’anno scolastico con un successo strepitoso. Domenica 26 maggio, nell’auditorium di Santa Maria degli Angeli, è andato in scena lo spettacolo ‘Cenerentola’ che ha visto protagonisti i ‘cuochi’ della sezione Primavera, emozionati a tal punto da aver trasmesso la loro gioia al numeroso pubblico presente che ha affollato la sala.

Il sipario si è aperto proprio su questi piccoli artisti che, ballando sulle note delle loro canzoni preferite, hanno intrattenuto genitori e parenti con esibizioni uniche, con la semplicità e la felicità che solo i bambini felici sanno trasmettere. A seguire lo spettacolo dei più grandi, con abiti ispirati alla fiaba e canzoni che hanno incantato la platea.

“È suggestivo vedere come bambini di soli 4 e 5 anni riescano a creare immagini così precise”, questo il commento più diffuso tra il pubblico. Una recita in grande stile che ha coinvolto anche i ‘topini’, le classi composte dai bimbi di 3 anni, accompagnati da balli simpatici messi in scena dalle fatine coetanee. E se nelle fiabe esiste sempre il lieto fine, anche nella messa in scena teatrale è giusto che avvenga: e così, principi e principesse, si sono incontrati coronando il lieto fine di un anno magico.

Indubbia la bravura dei maestri della scuola di ballo ‘Emozioni Latine’, Angela, Maria Clelia e Christian che hanno seguiti i bambini durante tutto l’anno con l’obiettivo di portare in scena un capolavoro. Immenso l’impegno delle insegnanti Loana, Loredana e Giuseppina che, assieme alle docenti di inglese e di musica ed alle suore Celina, Chiara e Concetta, hanno portato ad un risultato senza uguali, promuovendo un impegno costante che pone, al centro di tutto, il bambino.