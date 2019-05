La pioggia e il meteo avverso non hanno fermato il corteo anti-Salvini, puntualmente di scena in piazza Municipio a partire dalle 19.30 di oggi (15 maggio).

Circa 200 persone, almeno stando alle stime circolate nel corso dell’adunata, quelle scese dinanzi al Comune di Campobasso per manifestare il proprio dissenso verso il leader leghista e l’attuale governo gialloverde: “Dobbiamo recuperare il senso di comunità e solidarietà cancellato dal decreto sicurezza – ha detto Franco Novelli, di Libera Molise -. La nostra idea fondante appartiene alla Costituzione e al nostro essere cittadini democratici; la diversità è un valore e vogliamo recuperare il senso del rispetto per gli altri. Se non uniamo le nostre forze saremo complici di un degrado sociale”.

di 7 Galleria fotografica La protesta anti Salvini a Campobasso









Presente all’appuntamento anche Italo Di Sabato (Casa del Popolo): “Quella di oggi è per noi una giornata straordinaria, perché nata spontaneamente da un incontro avvenuto appena qualche sera fa nei locali di Casa del popolo. Abbiamo pensato di dare una risposta diversa rispetto a quelle conosciute sinora; senza arrivare cioè allo scontro frontale, anche perché probabilmente in quel caso avremmo perso, sia in termini di piazza che come costruzione del consenso. Ecco come è nata l’idea di realizzare una manifestazione con gli striscioni; la risposta è stata davvero straordinaria e non immaginavamo che fosse così positiva.Tutto questo significa che in fondo c’è una risposta a un governo che non ha realizzato le promesse fatte e che ha innalzato il livello dello scontro”.

Tanti i giovani che hanno aderito all’evento, tra questi anche Oriana Leone, portavoce Uds Molise: “Voglio sottolineare che come studenti non abbiamo mai fatto un passo indietro rispetto alle politiche adottate da questo governo. Crediamo infatti che servano azioni forti, capaci di risolvere i bisogni dei ragazzi, dei giovani, che oggi non si sentono rappresentati da nessuno: le elezioni del 4 marzo sono state esplicative in questo senso”.

Vicinanza agli obiettivi della manifestazione è stata mostrata anche dal movimento “Io Amo Campobasso”, che in una nota ha ribadito la propria “identità antirazzista, antifascista e ispirata ai valori della Costituzione”, sottolineando come gli aderenti del movimento alle manifestazioni odierne abbiano partecipato “senza il simbolo della lista. I nostri firmatari – si legge nel comunicato – aderiranno da semplici cittadini, per preservare lo spirito della protesta pacifica che è stata indetta, per far sentire la voce delle donne e degli uomini liberi di Campobasso (…).

Formiamo un unico coro di protesta e di proposta, senza simboli di partito, che parli con la voce dei valori fondanti della nostra Repubblica”. L’iniziativa di piazza Municipio, ad ogni modo, si è conclusa senza particolari disguidi o intemperanze di sorta. Qualche intervento le Forze dell’Ordine hanno dovuto invece effettuarlo la notte scorsa, per rimuovere alcuni striscioni ritenuti offensivi – uno posizionato all’altezza del sovrappasso del terminal bus, l’altro nei pressi della tangenziale – nonché per cancellare alcune scritte apparse sui muri che costeggiano l’Arsarp di Campobasso, in via Vico, a pochi passi cioè dal Centrum Palace pronto ad ospitare Matteo Salvini.