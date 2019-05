Stalking, violenza sessuale e maltrattamenti: due uomini nei guai

Un cittadino di Campomarino ha ricevuto la misura cautelare di divieto di avvicinamento alla persona offesa. L’uomo è al centro di una indagine del personale della Squadra Anticrimine del Commissariato di Polizia.

R.M. queste le sue iniziali, è accusato di condotte violente e prevaricatorie nei confronti della vittima, una donna che ha denunciato i soprusi. Stando a quanto emerso dalle indagini, ci sarebbero chiare ed inequivocabili responsabilità a suo carico anche per i reati di violenza sessuale e stalking.

In una vicenda diversa invece, la stessa Squadra Anticrimine della Polizia ha eseguito un’altra misura cautelare nei confronti di un uomo residente a Termoli, C.G., al quale è stato imposto il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

La misura cautelare, disposta dal Giudice, è stata applicata per i ripetuti maltrattamenti in famiglia e lesioni personali gravi, così come denunciato dai familiari.

Infine sempre il personale del Commissariato di via Cina ha denunciato un cittadino ucraino, K.V. residente a Campomarino, per detenzione di droga ai fini di spaccio.