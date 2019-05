Spacciatore a 18 anni, incastrato dai Carabinieri: a casa aveva droga e soldi

Circa 40 grammi di ‘fumo’ e diverse centinaia di euro: ecco quello che i Carabinieri di Campobasso hanno trovato a casa di un ragazzo di soli 18 anni. Probabilmente i militari lo tenevano d’occhio da un po’ di tempo. E ieri pomeriggio (29 maggio) al termine di una perquisizione domiciliare, i loro sospetti sono stati confermati: il giovane spacciatore dovrà rispondere del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Aveva nascosto la droga a casa, che era già suddivisa in varie dosi pronte per essere vendute probabilmente ai suoi coetanei del capoluogo.

Inoltre nella sua abitazione è stato trovato anche quello che, come è emerso dall’attività investigativa, era il frutto dello spaccio: numerose banconote di vario taglio per un valore complessivo di 650 euro. A conferma che lo spaccio di droga resta un’attività ‘redditizia’ ed è – purtroppo – per i ragazzi una veloce alternativa di guadagno.

Ad ogni modo, alla luce delle prove emerse, il giovane è stato condotto in caserma dove, al termine delle formalità di rito, è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria. Invece la sostanza stupefacente, sottoposta a sequestro, sarà inviata al Laboratorio analisi, il Lass di Foggia, per le analisi quantitative e qualitative anche per verificarne il preciso principio attivo in essa contenuto.