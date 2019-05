Chiusi ieri sera i seggi elettorali, concluso lo scrutinio per le Europee (a Termoli il primo partito è il M5S, seguito dalla Lega Salvini che distanzia di parecchio il Pd), sta prendendo il via lo spoglio delle Amministrative.

E’ il più atteso, quello sul quale sono riposte le speranze e le aspettative della popolazione, che ieri – domenica – si è recata alle urne per scegliere il candidato alla carica di sindaco e i candidati consiglieri.

di 28 Galleria fotografica Comunali Termoli 2019 - Lo spoglio elettorale









La sfida è tra Angelo Sbrocca, a capo di quattro liste (Partito Democratico, Unione per Termoli, Italia in Comune e VotaperTe), Marcella Stumpo (con la lista Termoli Bene Comune – Rete della Sinistra), Francesco Roberti con sei liste a sostegno (Forza Italia, Lega, Popolari per l’Italia, Diritti e Libertà Molise, Fratelli d’Italia, Siamo Termoli nel futuro) e Nick Di Michele (lista Movimento Cinque Stelle).

Le sezioni termolesi dove si procede allo scrutinio (i votanti sono stati complessivamente 19561 votanti) sono 28, oltre alle due speciali dell’ospedale civile San Timoteo.

DIRETTA

ore 16.15: contestazioni, schede nulle. Roberti in vantaggio ovunque

Nel seggio di Difesa Grande, il più popoloso e con ben 7 sezioni elettorali, appare netto il vantaggio del candidato del centrodestra Francesco Roberti. Molto staccati gli avversari e, per quanto riguarda il secondo posto – quello a cui si mira per la ‘partita’ del ballottaggio – è un duello sul filo di lana tra l’uscente Sbrocca e Nick Di Michele del 5 stelle. Più indietro la candidata Stumpo.

Nelle sezioni di via Volturno la tensione è altissima. Tante le contestazioni da parte dei rappresentanti delle varie liste nei confronti delle decisioni dei Presidenti di seggio. Il trend si allinea a quello del resto della città con in testa il candidato Francesco Roberti, seguito da Nick Di Michele, Angelo Sbrocca distaccato di diversi voti e, ultima Marcella Stumpo.

Seggi di via Sturzo

Il trend del seggio della scuola secondaria Brigida di via Luigi Sturzo appare consolidato. Nelle quattro sezioni emerge infatti un chiaro vantaggio da parte del candidato di centrodestra Francesco Roberti che tuttavia non è in testa in tutte le sezioni, poiché alla 9 attualmente risulta primo il sindaco uscente Angelo Sbrocca. Ma guardando il dato più generale che emerge dalla Brigida l’esponente di centro-sinistra a fare secondo con un po’ di margine su Nick di Michele del MoVimento 5 stelle. Più staccata Marcella Stumpo che comunque sta ottenendo un discreto risultato in questa zona di Termoli.

Ore 15.50

Lo spoglio sta proseguendo non senza difficoltà nelle 28 sezioni di Termoli, dove peraltro si registra, sulla base dei primissimi dati anche di preferenza ai consiglieri, un discreto ricorso al voto incrociato o cosiddetto disgiunto. A Difesa Grande, dove i risultati delle Europee non hanno portato sicuramente bene al Partito Democratico, Francesco Roberti del centrodestra è nettamente avanti e il secondo posto è una lotta tra Angelo Sbrocca del centrosinistra e Nick Di Michele del MoVimento 5 Stelle. Intanto man mano che lo scrutinio prosegue saltano fuori schede nulle che riportano frasi come “liberate Termoli”, “Siete tutti porci”.

Ore 15.30 – Spoglio al 5%, Roberti in testa, testa a testa tra Sbrocca e Di Michele

Il candidato sindaco di centro-destra Francesco Roberti, che guida una coalizione composta da sei liste, in testa un po’ dovunque nella prima fase dello sfoglio per le amministrative di Termoli. Chiaramente si tratta di un dato ancora molto parziale, siamo all’incirca a un 5% di schede scrutinate, più o meno 1000 schede. Ma si ratta di un dato omogeneo.

Seguono Angelo Sbrocca, candidato del centrosinistra con quattro liste a sostegno e Nick di michele, del MoVimento 5 stelle, che sembrano riportare un risultato molto simile, lasciando prefigurare un testa a testa. Dopo di loro Marcella Stampo per la Rete della Sinistra.

Ore 15.20

Momenti di forte tensione alla sezione numero 3 di via Gioberti attorno alle 15, dopo che lo spoglio era iniziato da pochissimi minuti. Il consigliere comunale uscente e candidato di Forza Italia Francesco Rinaldi ha contestato alla presidente del Seggio la presenza di un banchetto all’ingresso della sezione che ostacolava la visione nonché l’accesso all’aula. A quel punto alcuni rappresentanti di lista hanno risposto a muso duro all’esponente politico che a sua volta ha replicato e né nata una accesa discussione. È stato necessario l’intervento della guardia di Finanza che è presente con due militari all’interno del seggio.

Ore 15. Alla sezione 11 del seggio in via Stati Uniti squadra tutta al femminile. Lo spoglio procede senza particolari problemi. Al momento prevale la scelta sul candidato Roberti e alle liste a lui collegate.

Ore 15. Voto annullato in via Volturno: croce con una penna

Alla sezione n. 15 in via Volturno è stata data la preferenza a Sbrocca con una penna portata da casa. Voto annullato

Ore 14.50 – Chi vota Sbrocca sceglie il consigliere… Facciolla

Voto un po’ particolare quello che è stato espresso dalla sezione numero 2 della scuola Principe di Piemonte di via XX Settembre a Termoli. In una delle prime schede scrutinate, di fianco al voto per il candidato sindaco Angelo Sbrocca, era stata espressa la preferenza per il candidato consigliere Facciolla, vale a dire il consigliere regionale e segretario PD che però non è candidato alle elezioni di Termoli. Il voto è stato chiaramente assegnato soltanto al candidato sindaco.

14.35 – Inizio scrutinio in ritardo dopo oltre mezz’ora dalla riapertura dei seggi non è ancora iniziato lo sfoglio alla sezione elettorale n 3 di Termoli, in via Gioberti, all’interno della scuola secondaria di primo grado Oddo Bernacchia. La presidente della sezione, il segretario e gli scrutatori si stanno ancora organizzando su come procedere per lo spoglio elettorale. Intanto calma piatta visto che non ci sono cittadini che stanno seguendo dal vivo lo scrutinio.

Alle sezioni 12 e 13 del seggio di via Stati Uniti discussione aperta per casi di voto disgiunto ‘dubbi’. Schede in cui viene espressa la preferenza per un candidato di una coalizione e, al contempo, la X non per un candidato sindaco di altra coalizione – come possibile – ma per una lista collegata ad una coalizione altra.

Ore 14.30 – Spoglio iniziato alla sezione 12 del seggio di via Stati Uniti.

Un quarto d’ora di ritardo per approntare al meglio il lavoro. Dalle prime schede scrutinate emerge una preferenza per il candidato Roberti sull’uscente Sbrocca. Qualche voto per la Stumpo. Ma siamo solo a circa 20 schede

Ore 14.20 – Seggio ospedale, i risultati

Chiuso lo spoglio nei due seggi del San Timoteo, dove i votanti sono stati 11.

Ecco le preferenze per i Sindaci: Sbrocca 5, Stumpo 1, Roberti 3, Di Michele 2

Per quanto riguarda i voti di lista: Pd 2, Unione per il Molise 1, Italia in comune 0, Vota per te 2, Rete sinistra 0, Fi 2

Popolari 1, Lega 2, Fdi 0, Diritti e libertà 0, Siamo Termoli nel futuro 0, M5s 1.

Preferenze Consiglieri del seggio ospedale: Pd- Sciandra 1 – Vota per te, Ciotoli 1, Casolino Andrea 1, Casolino Giovanni 1 – Fi, Rinaldi 2, Simeone 1 – Popolari, Ferrazzano 1, Lega Colaci 1, Strada Giuseppe 1, Nuozzi 1.