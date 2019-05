Si rompe conduttura idrica, rubinetti a secco nelle contrade

Mancherà l’acqua domani in alcune contrade di Campobasso. Ad informare la cittadinanza è il Comune di Campobasso che rende nota la comunicazione arrivata da Molise Acque: “A causa di una rottura sulla condotta adduttrice in agro di Mirabello Sannitico, località Monteverd,e nel tratto serbatoio di Monteverde e Colle Impiso, si comunica che dalle ore 9:30 di domani 8 maggio sarà interrotto il flusso idrico e salvo imprevisti sarà ripristinato in giornata. In particolare le utenze maggiormente interessate sono Santa Lucia, Taverna del cortile e Feudo“.