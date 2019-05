Basta un po’ di sole, come quello che scalda Termoli e le sue spiagge negli ultimi giorni, per far riesplodere quella voglia di mare che comincia a essere impellente. La città brama per un po’ di bel tempo, per quel caldo che sembra non voler arrivare. E sono tante le persone che scelgono il lungomare nord per una passeggiata, una corsetta o un giro in spiaggia. In mezzo a loro anche gli operai che stanno sistemando i nuovi accessi pubblici al mare.

Si tratta della ditta Maroscia di Montenero che sta montando varchi e passerelle in legno per dieci nuovi accessi di spiaggia libera che saranno numerati e sistemati con maggiore cura rispetto a oggi. Si va dall’estremo nord del litorale, al confine con Petacciato, fino allo spazio compreso fra i primi lidi del lungomare Cristoforo Colombo.

Ieri mattina 22 maggio gli operai hanno dato una ripulita al costone di fianco al distributore di carburanti della Ip, lato direzione centro cittadino. Erbacce e cannucce tagliate e cumuli di immondizia da rimuovere, compresi diversi materassi finiti lì chissà come.

Sistemati alcuni pali di legno in attesa dei varchi e delle passerelle che condurranno in sicurezza fino alla spiaggia. I lavori, tempo permettendo, andranno avanti ancora per qualche settimana.

Probabilmente fino all’inizio della stagione balneare, mai tanto attesa come stavolta. Colpa di un 2019 che ha praticamente saltato la primavera e che non permette di godere delle giornate più lunghe dell’anno, col sole che illumina fino alle 20 passate e che regala splendidi tramonti, proprio come quelli sul lungomare.