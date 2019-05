Sfregio al murale dedicato a vittima di femminicidio: via ai lavori di ripristino

Era stato danneggiato lo scorso ottobre da un ragazzo di 26 anni che aveva sfondato il muro sul quale era stato dipinto il murale dedicato a Stefania Cancellerie. La donna, originaria di Isernia, venne uccisa dal marito nel 2012 a Legnano (in provincia di Milano), la città in cui la coppia viveva con i loro due figli.

Per ricordarla l’opera realizzata nel 2017 all’Auditorium ‘Unità d’Italia’ dallo street artist argentino Alaniz, in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza sulle donne. Poi venne danneggiata da un’auto che si era schiantata contro il muro e guidata da un giovane che venne nel giro di poco tempo incastrato dalla Polizia di Isernia.

Le operazioni di restyling dell’opera sono cominciate oggi, 7 maggio, come riferisce l’amministrazione comunale. “Gli interventi saranno completati entro questo mese – ha dichiarato l’assessore comunale Eugenio Kniahynicki – e verrà dipinto un nuovo murales, sul medesimo tema. Colgo l’occasione per ringraziare la consigliera regionale e comunale Filomena Calenda che ha deciso di contribuire alla realizzazione del murales con una propria donazione, che sarà devoluta agli artisti impegnati nell’opera per tramite dell’Associazione Italiana Cultura Elettronica”.