Si sono insediati questo pomeriggio sia a Termoli che a Campobasso – e chiaramente in tutti i comuni molisani dove si vota per il rinnovo del Parlamento Europeo e negli altri 35 comuni chiamati anche a scegliere sindaco e consiglio comunale – i seggi elettorali, con presidenti, segretari e scrutatori che domani, domenica, dalle ore 7 alle 23 si occuperanno delle operazioni di voto, procedendo poi allo scrutinio che comincerà dalle schede di colore arancione (quelle per il rinnovo del Parlamento Europeo nella circoscrizione Meridionale della quale fa parte il Molise) e poi, dalle ore 14 di lunedì 27, passerà allo spoglio delle schede di colore azzurro (quelle delle Comunali 2019).

Sarà una maxi tornata quella che coinvolgerà domani 152mila 916 elettori molisani. In 37 Comuni si vota anche per le Amministrative e Primonumero.it seguirà con una diretta in continuo aggiornamento sia le operazioni di voto nei due principali centri regionali (Campobasso e Termoli) sia lo spoglio per l’elezione del sindaco e dei Consigli comunali, che si annuncia lungo e complesso anche per l’opzione del voto cosiddetto “disgiunto”.

CAMPOBASSO

I seggi dove gli elettori, in base all’indirizzo di residenti, potranno recarsi per esprimere la loro preferenza, sono 56. Ecco le sezioni in cui saranno impegnati.

Sezione 1 – Scuola ‘F. D’Ovidio’

Sezione 2 – Scuola media ‘Petrone’

Sezione 3 – scuola ‘F. D’Ovidio’

Sezione 4 – scuola ‘F. D’Ovidio’

Sezione 5- scuola ‘F. D’Ovidio’

Sezione 5 bis – Scuola ‘F. D’Ovidio’

Sezione 6 – Scuola elementare ‘N. Scarano’

Sezione 7 – Scuola ‘Petrone’

Sezione 8 – scuola ‘D’Ovidio’

Sezione 9 – Scuola ‘Petrone’

Sezione 10 – scuola ‘D’Ovidio’ (via Gorizia)

Sezione 11 – scuola ‘D’Ovidio’

Sezione 12 – Scuola D’Ovidio (via Gorizia)

Sezione 13 – Scuola D’Ovidio (via Gorizia)

Sezione 14 – Frazione S. Stefano

Sezione 15 – Scuola elementare ‘Scarano’

Sezione 16 – Scuola ‘Colozza’

Sezione 17 – Scuola elementare ‘N. Scarano’

Sezione 18 – Scuola via Gramsci

Sezione 19 – Scuola ‘Jovine’

Sezione 20 – Scuola D’Ovidio (via Gorizia)

Sezione 21 – Scuola via Gramsci

Sezione 22 – Scuola d’Ovidio (via Gorizia)

Sezione 23 -Scuola Jovine

Sezione 24 – Scuola via Gramsci

Sezione 25 – Istituto comprensivo ‘Jovine’

Sezione 26 – Scuola ‘Colozza’

Sezione 27 – Istituto comprensivo Jovine

Sezione 28 – Scuola elementare

Sezione 29 – Istituto comprensivo Jovine

Sezione 30 – Scuola elementare

Sezione 31 – Scuola D’Ovidio

Sezione 32 – Scuola ‘Colozza’

Sezione 33 – Istituto ‘Jovine’

Sezione 34 – Scuola elementare ‘Scarano’

Sezione 35 – Istituto ‘Jovine’

Sezione 36 – Istituto Jovine

Sezione 37 – scuola ‘Don Milani’

Sezione 38 – Scuola via Gramsci

Sezione 39 – Scuola ‘Colozza’

Sezione 40 – Scuola ‘Colozza’

Sezione 41 – Scuola Don Milani

Sezione 42 – Scuola Don Milani

Sezione 43 – Istituto comprensivo ‘Jovine’

Sezione 44 – Scuola elementare

Sezione 45 – Scuola media ‘Colozza’

Sezione 46 – Ospedale Cardarelli

Sezione 46bis – Ospedale Cardarelli

Sezione 46 ter – Fondazione Giovanni Paolo II

Sezione 47 – Scuola Petrone

Sezione 48 – Scuola ‘Jovine’

Sezione 49 – Scuola Don Milani

Sezione 50 – Scuola ‘Jovine’

Sezione 51 – Scuola d’Ovidio (via Gorizia)

Sezione 52 – Scuola ‘Colozza’

Sezione 53 – Scuola via Gramsci

Sezione 54 – Scuola don Milani

Sezione 55 – Scuola don Milani

Sezione 56 – Istituto comprensivo ‘Jovine’

TERMOLI

I seggi dove gli elettori, in base all’indirizzo di residenti, potranno recarsi per esprimere la loro preferenza, sono 29. Ecco le sezioni in cui saranno impegnati.

Sezione 1 via XX Settembre scuola elementare:

Sezione 2 via XX Settembre scuola elementare:

Sezione 3 via Vincenzo Gioberti scuola media:

Sezione 4 via Gennaro Perrotta scuola media:

Sezione 5 via Gennaro Perrotta scuola media:

Sezione 6 via Gennaro Perrotta scuola media:

Sezione 7 via Luigi Sturzo scuola media:

Sezione 8 via Luigi Sturzo scuola media:

Sezione 9 via Luigi Sturzo scuola media:

Sezione 10 via Luigi Sturzo scuola media:

Sezione 11 via Stati Uniti scuola elementare:

Sezione 12 via Stati Uniti scuola elementare:

Sezione 13 via Stati Uniti scuola elementare:

Sezione 14 via Volturno scuola elementare:

Sezione 15 via Volturno scuola elementare:

Sezione 16 via Volturno scuola elementare:

Sezione 17 via Volturno scuola elementare:

Sezione 18 via Volturno scuola elementare:

Sezione 19 via Volturno scuola elementare:

Sezione 20 via Volturno scuola elementare:

Sezione 21 via Volturno scuola elementare:

Sezione 22 contrada Difesa Grande scuola elementare:

Sezione 23 contrada Difesa Grande scuola elementare:

Sezione 24 contrada Difesa Grande scuola elementare:

Sezione 25 contrada Difesa Grande scuola elementare:

Sezione 26 contrada Difesa Grande scuola elementare:

Sezione 27 contrada Difesa Grande scuola elementare:

Sezione 28 contrada Difesa Grande scuola elementare:

Sezione 29 viale San Francesco Ospedale civile:

Sezione 29 viale San Francesco Ospedale civile, speciale