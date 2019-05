Flop al convegno sulle scuole sicure. A Campobasso 6 mln per abbattere il vecchio Scientifico e costruire il Galanti

San Giuliano di Puglia, L’Aquila, Amatrice: crolli, macerie, un dolore lancinante. Parte da un filmato, un toccante invito alla riflessione, il primo Congresso indetto dal Comitato Nazionale Scuole Sicure in Molise. Nella sala conferenza Coriolis di Ripalimosani, purtroppo semi-vuota nonostante l’importanza dell’argomento, il dibattito ha affrontato tematiche e prospettive legate alla sicurezza edilizia negli ambienti scolastici, approfondendo criticità, questioni e opportunità di un argomento strettamente connesso alla nostra quotidianità.

Il rischio sismico, la necessità e la “sete” di sicurezza, per non soffrire né temere ancora, per non dover rileggere ancora una volta pagine di cronaca così tragiche.

A cominciare dal territorio locale. Significativa, in questo senso, la partecipazione del sindaco, nonchè presidente della Provincia di Campobasso, Antonio Battista. Nel capoluogo presto ci sarà un’altra novità: una volta conosciuto il pronunciamento del Consiglio di Stato sul ricorso presentato da una impresa che ha contestato l’aggiudicazione dell’appalto, le ruspe entreranno in azione in via Scardocchia. Sarà abbattuto il vecchio Scientifico, svuotato da anni, e sarà costruito un nuovo edificio antisismico che ospiterà il ‘Galanti’, attualmente ospitato in un antico stabile di via Trieste. E’ uno degli istituti al centro di una inchiesta della Procura che tre anni fa ha inserito l’ex magistrale nella ‘lista nera’ delle scuole a rischio crollo.

Dalla vendita della Prefettura e della Caserma dei Carabinieri la Provincia (ente competente sull’istituto e che nel 2017 ha presentato il progetto) ha ricavato 3 milioni di euro “già disponibili”, assicura Battista. “Altri 3 milioni di euro sono un fondi del governo”.

“La giornata di oggi è importante innanzitutto perché c’è un comitato che si riunisce mettendo insieme delle esperienze preziose, politiche e tecniche; in secondo luogo – continua Battista – perché ci sono dei cittadini che spontaneamente agiscono per incentivare la sensibilità su un argomento così delicato. Il Comune di Campobasso, da questo punto di vista, è stato straordinario negli ultimi cinque anni: abbiamo avviato un piano di ricognizione unico in Italia, abbiamo fatto adeguamenti a strutture che già avevano e costruito nuove scuole. Presto, una volta recepiti gli esiti giuridici in corso, potremo procedere anche all’abbattimento del vecchio Liceo Scientifico ‘Romita’ per poi aprire il nuovo cantiere anche lì”.

A parlare dell’attività del Comitato Nazionale Scuole Sicure, è stata la vicepresidente Samuela Rotili: “L’importanza del nostro lavoro è semplice: siamo persone comuni, mamme e papà che hanno inteso verificare e capire in che condizioni fossero le scuole dei propri figli. Oggi è importante veicolare la differenza tra agibilità e vulnerabilità: perché un edificio può essere agibile, pur essendo fortemente vulnerabile dal punto di vista sismico. Siamo noi che dobbiamo pretendere dalle amministrazioni che si faccia sicurezza nelle scuole, affinché i nostri ragazzi si trovino a frequentare strutture sicure. Perché è vero che c’è il diritto allo studio, ma prima di quello c’è il diritto alla vita”.

Una questione, quella inerente alla sicurezza degli edifici scolastici, che continua ad essere al centro delle politiche regionali: “Stiamo parlando di un tema di importanza principale – ha spiegato l’assessore Di Baggio – su cui si sta lavorando da anni a livello nazionale. Sull’edilizia scolastica oggi c’è un’attenzione particolare, soprattutto in seguito ai drammatici eventi sismici che purtroppo hanno coinvolto direttamente anche la nostra regione. In Molise – spiega Di Baggio – c’è ancora tanto da fare per mettere in sicurezza tutti gli edifici. Tra le azioni importanti, abbiamo approvato il Piano triennale per l’edilizia scolastica, grazie al quale abbiamo finanziato una serie di interventi sia per la provincia di Campobasso che per quella di Isernia”.

Presente all’appuntamento anche Antonio Morelli, presidente del Comitato Vittime delle Scuole: “Non siamo al punto di partenza, ma la strada è ancora lunga. Qualcosa si sta realizzando anche grazie al nostro impegno, che da diciassette anni ormai stiamo sensibilizzando la collettività affinché non si ripetano più tragedie dolorose per il futuro dei nostri ragazzi. Stiamo lottando su tutto il territorio italiano: il problema va affrontato come vera e propria emergenza nazionale. Bisogna scrivere la parola fine sulle stragi – ha concluso Morelli, con la voce rotta dall’emozione – perché il nostro territorio è bagnato dal sangue di vittime innocenti, cadute sotto i colpi dell’incuria, della volontà politica di non affrontare il problema come emergenza: e questa è una vera e propria responsabilità morale. Il nostro Paese ha bisogno di ristrutturare e di prevenzione: solo così si riuscirà ad evitare altro dolore”.

L’argomento, estremamente delicato, è stato sviscerato anche a partire da una prospettiva tecnica.

“Il terremoto è tutt’altro che inusuale nelle nostre zone – ha detto l’ingegnere Roberto Di Girolamo – Negli ultimi cinquant’anni abbiamo registrato una ricorrenza forte, che ci fa comprendere come sia purtroppo necessario convivere con questo ‘mostro’. Da ingegnere posso dire che il terremoto non si può prevedere, certo, ma si può prevenire. La prevenzione è fondamentale, così come è fondamentale tenere conto della pericolosità e della vulnerabilità sismiche. A San Giuliano, in quella scuola, erano stati ultimati dei lavori appena poco tempo prima di quella drammatica scossa. Ecco perché mi sento di rimarcare le parole del vescovo di Rieti: ‘Il terremoto non uccide. Uccidono le opere dell’uomo”.