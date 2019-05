Scuola e Costituzione, gli studenti del ‘Galanti’ vincono un concorso nazionale

C’è anche una scuola di Campobasso tra i vincitori del concorso nazionale ‘Dalle Aule parlamentari alle aule di scuola. Lezioni di costituzione’, una iniziativa promossa dal Senato, in collaborazione con la Camera dei Deputati e il ministero dell’Istruzione.

C’è soddisfazione ed emozione al liceo ‘Galanti’ per l’importante riconoscimento.

Avvicinare i giovani ai valori e principi della nostra carta costituzionale: questo l’obiettivo dell’iniziativa che si propone di fornire agli studenti della scuola secondaria di secondo grado “occasioni formative, possibilità di scambio e confronto, strumenti di analisi e ricerca tramite quali sollecitare la riflessione e la discussione sulle numerose tematiche che il testo costituzionale continua ad offrire”.

Per partecipare al concorso le scuole sono state chiamate a presentare un’ipotesi di progetto per la realizzazione di un elaborato originale in formato digitale volto da approfondire e illustrare il significato è il valore di uno o più principi della costituzione, contestualizzando la ricerca nei rispettivi territori di appartenenza. La quinta del liceo Galanti ha partecipato al concorso con il progetto ‘Walking People mobilità e diritti negati’. Dopo aver superato una prima selezione il progetto è stato ammesso alla fase finale e infine ha vinto il primo premio ex aequo con un’altra scuola nell’ambito della categoria ricerca e rielaborazione culturale. La cerimonia di premiazione si svolgerà nell’aula del Senato della Repubblica e sarà trasmessa in diretta su Rai 2 a partire dalle ore 17 del prossimo 27 maggio.