Scontro tra due pullman alla rotonda, 3 feriti: paura e traffico in tilt

Paura e disagi oggi pomeriggio – 30 maggio – vicino al Terminal degli autobus di Campobasso. Due pullman si sono scontrati all’altezza della rotonda di largo Carile, complice probabilmente il nubifragio che si stava abbattendo in quel momento sul capoluogo: l’asfalto viscido e la visibilità ridotta insomma potrebbero essere la causa dell’incidente.

Sul posto è stato richiesto l’intervento del 118 che ha soccorso i feriti: in totale tre passeggeri che erano sui mezzi e che sono stati portati in ospedale. Due di loro hanno riportato lievi ferite, più critiche le condizioni della terza persona che è stata trasferita al pronto soccorso in codice giallo (media gravità).

Mentre in largo Carile sono arrivate anche le forze dell’ordine per chiarire le cause dello scontro, il traffico è andato in tilt: complice l’orario di rientro a casa dal lavoro, si sono formate lunghe code sin dall’uscita della Tangenziale