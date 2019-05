Un tappeto di vetri, pezzi di auto e liquidi sull’asfalto. Si presenta così la strada allo svincolo per la zona industriale, in prossimità dell’uscita dalla A 14. Qui, attorno alle 9 di questa mattina, mercoledì 1 maggio, due auto sono rimaste coinvolte in un tremendo impatto.

Pochi minuti e le vetture, una lancia Musa ed una Fiat Punto si sono scontrate, frontalmente, in curva. I mezzi ne sono usciti distrutti. La Musa ha riportato danni alla parte anteriore destra, in prossimità dei fari, assieme al finestrino del passeggero che è esploso. La Punto, invece, ha l’asse ed il ‘muso’ distrutti.

Quattro gli occupanti, due per ogni auto, coinvolti nel sinistro ed immediatamente trasportati all’ospedale San Timoteo di Termoli per le cure del caso. Le loro condizioni, dalle prime informazioni giunte, non sembrerebbero essere gravi.

Sul posto una pattuglia dei Carabinieri di Termoli, il 118, i volontari della Misericordia di Termoli ed un carroattrezzi che ha provveduto a rimuovere le vetture. Un’operazione che è durata oltre un’ora e che ha visto impiegati gli uomini del 112 nei rilievi utili a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per quasi due ore. Tantissimi i disagi, soprattutto per i turisti che, giunti da fuori regione, hanno trovato i sigilli e sono stati costretti a scegliere un percorso alternativo.