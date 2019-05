Momenti di vera paura si sono vissuti questo pomeriggio 23 maggio dopo l’incidente stradale che è accaduto lungo via Colle delle api, a Campobasso. Un’auto ha praticamente tagliato di netto il tubo che distribuisce gas nelle case.

La pressione era 10 volte quella che arriva nelle abitazioni quindi nel giro di pochi secondi la zona è stata invasa dall’odore del gas, ma per fortuna aveva piovuto da poco altrimenti con lo stesso impatto delle auto si sarebbe potuta creare una miccia esplosiva.

di 11 Galleria fotografica Fuga di gas dopo incidente a Colle delle Api









Sono state fatte evacuare 6 abitazioni. Interrotta l’energia elettrica e ovviamente l’erogazione del gas. Momenti di panico in zona. I vigili del fuoco hanno lavorato in condizioni di grande pericolosità per tamponare nel giro di pochi minuti la violenta fuoriuscita di metano.

Due squadre di Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Campobasso sono intervenute, in Contrada Colle delle Api, dopo lo scontro fra due auto che nell’impatto hanno coinvolto anche una centralina di distribuzione del gas cittadino. Sono intervenuti in supporto anche personale ed attrezzature del Nucleo Batteriologico Chimico e Radiologico (NBCR). Data la notevole fuoriuscita di gas, l’odore tipico è stato avvertito in una vasta zona, comunque, a scopo cautelativo, tutta l’area adiacente è stata fatta evacuare.

Il personale del 115, effettuata una prima riduzione della perdita, è riuscito a sollevare l’auto incidentata così da liberare completamente la tubazione danneggiata permettendo così, agli addetti della ditta incaricata alla manutenzione della rete gas, di completare le operazioni di chiusura.

Sul posto anche la polizia con diverse pattuglie per evitare l’accesso delle persone all’area evacuata.