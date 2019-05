Una giornata speciale per Isaura Licursi e Davide Mazzotta che oggi pronunceranno il loro sì per la vita davanti al Signore nella chiesa di San Giuliano di Puglia. “Che la strada che da questo momento percorrerete insieme sia lastricata di serenità, pazienza e tanto tanto amore… Auguri per questo vostro intenso cammino”. Mamma, papà e Daniela.