“Salvate Radio Radicale”, appello di una giovane termolese per Future Dem

Future Dem si schiera a favore di Radio Radicale e lo fa tramite una giovane attivista termolese. “Radio Radicale è una voce libera e va tutelata. Per questo non possiamo accettare che i tagli previsti spengano i suoi microfoni”.

Così Martina Gonnella, giovane termolese da tempo una delle voci e dei volti di Future Dem, una delle propaggini del Partito Democratico che più guarda all’avvenire politico.

In un video che sta girando sui social, Martina, studentessa a Roma, spiega le ragioni per le quali Radio Radicale merita di rimanere in onda e di non essere cancellata per mancanza di sostegni dal governo, come purtroppo potrebbe accadere tra qualche giorno.

Un appello a difesa del pluralismo, che si spera possa servire a far cambiare idea al governo.