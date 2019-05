Gli Hammers Rugby Campobasso sono stati impegnati in massa nello scorso fine settimana su diversi fronti, soprattutto nel settore giovanile, con tanti appuntamenti che stanno accompagnando verso il finale di stagione l’intera attività agonistica del club ovale del capoluogo di regione.

Dopo la grande soddisfazione scaturita dal brillante salto dalla C2 alla C1 confezionato dalla squadra seniores maschile guidata da coach Sommella, il lavoro sul campo dei tecnici rossoblu è andato avanti senza interruzioni per portare a conclusione il ciclo di impegni e di programmi stilato a inizio anno e che ha permesso di rinvigorire le file dell’intero settore giovanile campobassano, con interventi mirati e progetti condotti con grande solerzia durante tutto l’anno negli istituti scolastici.

A beneficiare dell’attenzione e della preparazione dei tanti tecnici degli Hammers che anche quest’anno si sono formati in massa attraverso i corsi federali, sono stati in primo luogo i giovani rugbisti che hanno reso numericamente sempre più grande il settore giovanile sia maschile che femminile della società guidata dal presidente Benito Suliani. Un lavoro certosino e pragmatico ha permesso alla società campobassana di ottenere una storica promozione in C1 con la prima squadra e al contempo anche di estendere e allargare il bacino di giovani praticanti di questo sport.

Il settore giovanile, vero punto d’orgoglio per tutta la dirigenza campobassana, ha mostrato chiari segnali di crescita dal punto di vista tecnico, con una squadra under 16 capace di metabolizzare allenamento dopo allenamento il lavoro ideato appositamente per loro dai tecnici e con una schiera di under 14 altrettanto determinati a intraprendere un cammino di sviluppo tecnico e agonistico che andava indirizzato ben oltre i risultati delle singole partite disputate, in questo caso, insieme ai pari età del Telese.

Entusiasmanti poi sono i risultati ottenuti nel mini rugby, con le categorie minori che proprio il 4 e il 5 maggio hanno preso parte al XXXVI Torneo di Rugby Città di Benevento, uno dei tornei più longevi e importanti a livello giovanile di tutta Italia.

Gli Hammers Rugby Campobasso in questa importante manifestazione hanno schierato formazioni appartenenti a ben tre categorie: gli under 8 (per loro 6 partite giocate: 2 vinte e 4 perse), gli under 10 (5 partite giocate: tutte perse) e gli under 14 insieme al Telese (4 partite giocate: 3 perse ed 1 pareggiata). In questo genere di manifestazioni la cosa più importante per società e atleti è il poter partecipare confrontandosi con realtà rugbistiche provenienti da altre regioni e l’aver potuto schierare in campo così tanti propri tesserati è una soddisfazione che ripaga dei tanti sacrifici fatti durante quest’annata.

Ma le soddisfazioni in casa Hammers, domenica 5 maggio, sono arrivate anche dal settore giovanile femminile, infatti, a Roma le giovanissime Ladies Mouatamid, Nesta, Gaeta, Mariano e Della Valle, accompagnate dai tecnici campobassani Giovanna Cece e Antonio Gaeta, hanno preso parte al 1° Trofeo Under 18 femminile Ladies Cup con la maglia della selezione della Campania, contro le rappresentative del Lazio e dell’Abruzzo. Grande esperienza per le ragazze rossoblu e tanto entusiasmo e orgoglio per l’intera famiglia dei “martelli” che sta puntando forte sulla crescita del rugby in rosa nella nostra regione.