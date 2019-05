Rubano in casa di un anziano e portano via 650mila lire, indagini in corso

Furto in casa di un pensionato. Ignoti malfattori si sono introdotti all’interno dell’abitazione di un pensionato in provincia di Isernia e, dopo aver rovistato l’intero appartamento, hanno rubato oltre a diversi monili in oro anche la somma contante di 650mila lire, banconote in vario taglio del vecchio conio che evidentemente ancora fanno gola. Le indagini sono tuttora in corso da parte dei Carabinieri per risalire agli autori del rato.

A Venafro invece hanno denunciato un pensionato per detenzione e omessa denuncia di un fucile calibro 12 e per la mancata presentazione della prescritta certificazione medica di idoneità psico-fisica alla detenzione delle armi. Il fucile è stato sequestrato. La normativa vigente riguardante la detenzione e la custodia delle armi è molto severa, avendo riguardo soprattutto alla tutela dell’incolumità e sicurezza personale dei cittadini.

Infine una pattuglia di Carabinieri Forestali impegnata in un servizio di controllo del territorio, tra le mura di una cascina diroccata, ha trovato un contenitore in ferro dove al suo interno vi erano 27 munizioni calibro 9×19 risalenti al 1942, periodo della fine del secondo conflitto mondiale. Il materiale è stato sottoposto a sequestro e sono in corso ulteriori accertamenti sul rinvenimento.