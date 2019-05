Ruba 400 euro al bancomat, donna denunciata dalla polizia postale

La polizia postale e delle Comunicazioni di Campobasso, a seguito di accurata attività di indagine, ha individuato il responsabile di un furto di banconote – per un ammontare di circa 400 euro – avvenuto nel maggio 2018, nei pressi di un ufficio postale del capoluogo molisano.

L’episodio si è verificato quando una sessantenne, dopo il vano tentativo di prelevare la suddetta somma di denaro dallo sportello automatico dell’ufficio postale, si era rivolta agli operatori addetti allo sportello per ottenere chiarimenti sulla mancata erogazione del contante. In quel frangente un’altra donna, avendo compreso che lo sportello automatico avrebbe erogato comunque, anche se in ritardo, il denaro e subito è riuscita ad appropriarsi delle banconote e a dileguarsi, senza dare nell’occhio.

A questo punto, dopo avere raccolto le testimonianze dei presenti, gli uomini del Compartimento della Polizia Postale sono riusciti a risalire all’esatta identità della responsabile, la quale è stata denunciata per il reato di furto aggravato nei confronti di persona che fruisce di sportelli postali, fattispecie penale che prevede la reclusione da due a sei anni.

L’attività è derivata da un accurato monitoraggio condotto dalla Squadra Operativa della Polizia delle Comunicazioni di Campobasso, particolarmente attenta ai fenomeni predatori, specie in danno delle categorie sociali più esposte.