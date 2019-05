Il suo è un nome di richiamo, apprezzato da ragazzi, giovani e adulti. Questa volta la scelta del cantante che si esibirà alla festa patronale di Guglionesi metterà d’accordo tutti.

La notizia, circondata da parecchie indiscrezioni nei giorni scorsi, è ufficiale da poche ore. Giusy Ferreri canterà nella villa comunale del paese il prossimo 1° giugno per il tradizionale concerto – gratuito – che gli organizzatori “regalano” alla popolazione in occasione della festa patronale in onore di Sant’Adamo.

Giusy Ferreri, nome d’arte di Giuseppina Gaetana Ferreri, è conosciutissima. Cantautrice palermitana, ha raggiunto la fama nel 2008 piazzandosi seconda alla prima edizione del talent show X Factor. Diversi premi e riconoscimenti quelli ottenuti anche a livello internazionale.

Ha partecipato a tre edizioni del Festival di Sanremo e ha vinto il Wind Summer Festival con Amore e Capoeira. Il brano che l’ha resa celebre ovunque è stato il grande successo Roma Bangkok in cui duetta con la rapper Baby K. Un brano certificato 9 volte disco di platino, che ha raggiunto la prima posizione della top singoli diventando il singolo italiano più venduto sul territorio dal 2010.

La sua presenza in paese, all’inizio delle festività per il patrono, costituisce un evento, capace di richiamare a Guglionesi migliaia di persone da tutto il territorio e anche dalle regioni limitrofe. Il concerto di Sant’Adamo ha visti ospiti sul palcoscenico che si allestisce all’ingresso di Castellara nomi di richiamo come Zarrillo, Al Bano, Umberto Tozzi, Ivana Spagna.