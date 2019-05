Si infiamma nel finale una campagna elettorale a tratti soporifera, ancor di più in questa fase pre ballottaggio. Ed è ancora Francesco Roberti a scaldare gli animi con dure accuse nei confronti di consiglieri, ma soprattutto dipendenti comunali, compreso il segretario Vito Tenore. Mai nominato invece il rivale al ballottaggio del 9 giugno, Angelo Sbrocca.

“Abbiamo notizie e riscontri di pressioni sulle persone che hanno fatto domanda per la borsa lavoro col Comune. È indegno”. In riferimento al segretario invece “ha dato mandato a delle agenzie interinali per l’assunzione di tre persone entro sei giorni”.

Fatti che portano Roberti a dire stop a qualsiasi possibilità di confronto, nonostante ce ne fossero alcuni già fissati. “Con questa gente ho chiuso il dialogo” ha detto in una conferenza stampa convocata nella propria sede elettorale, alla presenza del suo staff, alcuni candidati e alcuni dipendenti del Comune di Termoli.

“Questa Amministrazione continua a produrre atti amministrativi non ordinari, come il bando per le sedi delle associazioni. Un bando che scadeva oggi, sebbene la struttura deve essere ancora costruita”. Il riferimento è allo stabile di via Elba, in fase di realizzazione.

Ma il vero bersaglio dei suo strali è un altro. “Alcuni dipendenti fanno campagna elettorale dentro il Comune. Uno di loro ha preteso la documentazione con nomi, cognomi e nucleo familiare di chi ha fatto domanda per le borse lavoro promettendo che a breve la otterranno. Io dico a tutti: andate a votare con coscienza”. Inoltre Roberti ha promesso “una inchiesta interna appena mi sarò insediato per stabilire le responsabilità e non farò sconti a nessuno. Non si può giocare con situazioni personali così delicate”.

Ma secondo il candidato che ha chiuso in testa il primo turno elettorale con quasi il 48 per cento delle preferenze, ci sarebbe dell’altro. “È un’indecenza che il segretario comunale contatti le agenzie interinali per far assumere entro sei giorni tre persone. Dentro il Comune un servitore dello Stato è un dipendente dello Stato e tale deve rimanere”. Da qui la decisione drastica. “Da parte mia si è chiusa qualsiasi disponibilità al dialogo, questa gente non ha nulla da insegnare”.

Il dito è stato puntato anche sui consiglieri che “minacciano. Abbiamo assistito anche a una aggressione”. Davanti a una richiesta di nomi e chiarimenti tuttavia Roberti ha affermato che “abbiamo sedato una scazzottata” senza precisare altro.

Per Roberti “la gente si vuole liberare di questi soggetti, di una Amministrazione arrogante. Se venite contattati per borse lavoro o altro fatecelo sapere, scriveteci su Facebook o Whatsapp. È una vergogna far presa sulle fasce più deboli. A loro dico: arrendetevi, non è modo di fare politica. Noi intanto stiamo preparando una informativa per gli organi competenti”.