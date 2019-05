Termoli Bene Comune-Rete della Sinistra comunica che domenica 19 maggio, salvo avverse condizioni atmosferiche, sarà presente sull’area di Pozzo Dolce dalle ore 10,30 in poi, per effettuare insieme alla candidata sindaco Marcella Stumpo una simbolica pulizia della zona “divenuta ormai simbolo della svendita dei beni comuni”.

Dalla lista in lizza per le prossime elezioni amministrative fanno sapere che saranno esposte foto che documentano il degrado di molte zone ed edifici pubblici in città, affiancate da esempi virtuosi di recupero di aree verdi restituite ai cittadini, anche con spesa limitata, in molti luoghi in Italia e all’estero.

“Ciò a conferma – spiegano – che altrove ci si sta muovendo nella direzione di riqualificazioni vere, e soprattutto pubbliche; e che sarebbe facilissimo fare di Termoli davvero una città giardino, invece dell’attuale ‘paradiso’ degli speculatori edilizi e del consumo di suolo, se solo si avessero le giuste priorità”.