Reddito di cittadinanza, giornata di approfondimento a Campobasso

Cosa comporta la misura anti-povertà varata dal governo Lega-M5S? Cosa vuole dire il ‘Patto per il lavoro’ e quale sarà il ruolo dei Centri per l’impiego? Questi alcuni dei temi del convegno organizzato dall’Ambito Territoriale Sociale di Campobasso, con il patrocinio del Comune di Campobasso, della Regione Molise, dell’Università degli Studi del Molise.

“Il Reddito di Cittadinanza – si legge in una nota diramata da palazzo San Giorgio – è una misura di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, volta a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione e all’inclusione sociale. Una nuova misura nel sistema di Welfare nazionale, che si compone dell’erogazione di un contributo economico e di un Patto per il lavoro, predisposto dai Centri per l’Impiego, ovvero il Patto per l’inclusione sociale, predisposto dai Servizi sociali del Comune/Ambito Territoriale Sociale”.

Il seminario sarà presentato l’8 maggio, alle ore 10, nella sala consiliare del Comune di Campobasso.