Raccolta differenziata, revocato lo sciopero dei lavoratori previsto il 3 maggio

Era stato annunciato, per domani venerdì 3 maggio, lo sciopero di 24 ore organizzato dai dipendenti della Rieco Sud Scarl, la ditta che dallo scorso dicembre gestisce il servizio di raccolta differenziata a Termoli. Una decisione che ha fatto scalpore, soprattutto per i disservizi, in capo a cittadini ed esercenti, causati dal mancato passaggio di raccolta differenziata.

Questo pomeriggio, giovedì 2 maggio, l’azienda ed i lavoratori, unitamente ai rappresentanti sindacali, hanno avuto un incontro che ha portato alla revoca dello sciopero. Lo fanno sapere le Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU) Luigi Bizzarro, Luciano Miraglia ed Antonio Felice assieme alle organizzazioni sindacali territoriali di FP Cgil-Fiadel Molise, Uiltucs e Fismic. “Ringraziamo il presidente della Rieco Sud dottor Berardocco ed il direttore generale dottor Di Campli per la disponibilità dimostrata all’incontro”, scrivono in una recente nota stampa.

Contento il primo cittadino termolese Angelo Sbrocca che esprime soddisfazione “per l’accordo raggiunto tra le parti nell’interesse della città e dei cittadini”.