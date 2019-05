Quorum raggiunto, Florio verso il ritorno a sindaco di Santa Croce di Magliano

È stato raggiunto il quorum del 50 per cento più uno degli aventi diritto al voto che si è recato alle urne per il rinnovo del consiglio comunale di Santa Croce di Magliano. Era questo il dato che si attendeva, dato che è rimasta in corsa una sola lista, quella capeggiata da Alberto Florio con ‘Insieme per Santa Croce’ e il quorum era necessario per rendere valida l’elezione dopo l’esclusione delle formazioni del primo cittadino uscente Donato D’Ambrosio e di Antonio Petruccelli.

L’affluenza alle urne rilevata alle 23, quando i seggi sono stati chiusi dopo la lunga giornata elettorale, si attesta sul 53,41 per cento. Quorum raggiunto, quindi, anche se ora c’è da attendere lo spoglio perché occorre che almeno la metà dei voti sia valida (quindi escluse le schede nulle e quelle bianche) affinché si possa arrivare alla proclamazione del nuovo sindaco.

Per Alberto Florio sarebbe un ritorno nel ruolo di sindaco.