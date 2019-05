Prova a evitare posto di blocco, 21enne fermato. Era senza patente e con auto sequestrata

Ha provato a evitare un posto di blocco ma è stato fermato e denunciato. Protagonista un 21enne ucraino da tempo residente in Italia.

Il giovane è stato fermato da una pattuglia della Sezione Radiomobile, che la notte del 1 maggio gli ha intima l’alt mentre percorreva Via Corsica, a Termoli.

Nel tentativo di eludere il controllo, il ragazzo ha imboccato una via laterale, ma la pronta reazione dei Carabinieri ha fatto desistere il giovane alla guida.

L’ucraino è risultato senza patente, perché non l’aveva mai presa, mentre la macchina era già sotto sequestro amministrativo per la stessa infrazione commessa dal proprietario. Ovviamente il mezzo era senza copertura assicurativa. Il giovane è stato denunciato e segnalato al Prefetto per i provvedimenti relativi al titolo di guida.

Si è trattato di uno dei tanti controlli, ben 145 con 162 persone identificate, eseguiti nel corso del lungo ponte per la festività del 1° Maggio, dal comando Compagnia Carabinieri di Termoli.