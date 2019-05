Importante riconoscimento internazionale per Moliwood Films, impresa di produzione cinematografica fondata nel 2012 dall’attore larinese Manfredi Saavedra insieme a Federico Saraceni e Pilar Saavedra Perrotta, che oggi è a capo della casa di produzione cinematografica che ha sede a Roma.

Moliwood Films, in associazione con Fabrique Entertainment e in collaborazione con Rai Cinema, ha prodotto il film rivelazione Lucania – Terra Sangue e Magia di Gigi Roccati che lo scorso 14 aprile ha vinto tre Grand Jury Remi Award al 52esimo WorldFest Houston International Film Festival. I premi sono stati assegnati rispettivamente per il miglior film straniero, la migliore attrice co-protagonista (Angela Fontana) e il miglior montaggio (Annalisa Forgione).

Il film è stato presentato in anteprima nazionale alla decima edizione del Bif&st – Bari International Film Festival nella sezione Nuovo Cinema Italiano ed ha ricevuto un’ottima accoglienza sia di pubblico che di critica. Lo scorso 30 aprile un’altra proiezione ha avuto come vetrina d’eccezione Matera, Capitale Europea della Cultura 2019.

Per la giovane e dinamica società Moliwood Films si tratta di un ennesimo importante traguardo dopo i numerosi riconoscimenti conquistati in 6 anni di esperienza nel settore cinematografico italiano. Un elemento che contribuisce a dare un indubbio risalto alla dimensione culturale e artistica del Molise, nonostante le ataviche criticità e carenze che purtroppo lo hanno condizionato nel tempo: su tutte la mancata istituzione della Film Commission, con prevedibili ripercussione negative per il settore e per le prospettive di sviluppo occupazionale e non solo.

La società Molisewood Films, che nel 2018 ha visto l’ingresso del nuovo socio Flaminio Zadra, è attualmente impegnata nella produzione di un importante film internazionale dal titolo “The story of my wife” per la regia di Ildikó Enyedi, pluripremiata regista ungherese al suo sesto film dopo My 20th Century (Caméra d’Or a Cannes nel 1989), The Magic Hunter e Tamas and Julie (in competizione a Venezia nel 1994 e 1997), Simon The Magician (in competizione a Locarno nel 1999) e Corpo e anima (Orso d’Oro a Berlino nel 2017 e candidatura agli Oscar 2018 come miglior film straniero).

Nei ruoli principali brillano la francese Léa Seydoux (Palma d’Oro a Cannes nel 2013 per La vita di Adele) che presto tornerà a vestire i panni della Bond girl al fianco di Daniel Craig/James Bond, e l’olandese Gijs Naber. Questo duo sarà affiancato dal francese Louis Garrel e gli italiani Sergio Rubini e Jasmine Trinca.

Le riprese del film sono iniziate lo scorso 8 aprile ad Amburgo e proseguiranno a Budapest per terminare il prossimo agosto a Malta. Il film è coprodotto dagli ungheresi S. Kapitány Film, dai tedeschi Komplizen Films e dai francesi Pyramide Productions.