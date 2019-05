L’Amministrazione Comunale di Larino, su iniziativa dell’Assessorato alle attività produttive, è impegnata nell’organizzazione della prima edizione de “La Mediterranea” in programma il 29 e 30 giugno lungo Viale Giulio Cesare, corso principale della città.

La manifestazione nasce con l’obiettivo di realizzare un’efficace azione di promozione e valorizzazione delle produzioni agroalimentari territoriali, con particolare riferimento ai prodotti ottenuti mediante metodi di coltivazione sostenibili.

“La Mediterranea” prevede l’esposizione, la presentazione e la vendita dei prodotti agroalimentari (Il mercato della filiera corta), uno Show cooking realizzato da chef narranti della Federazione Italiana Cuochi e momenti di intrattenimento musicale con la partecipazione di gruppi etnici interregionali. È previsto inoltre un seminario a tema sulla “nutraceutica”.

Le imprese interessate a partecipare all’evento dovranno produrre apposita “Domanda di adesione”, secondo il modello predisposto dal Comune e disponibile sul sito internet dell’Ente www.comune.larino.cb.it.

Le domande di adesione, corredate di un documento di riconoscimento in corso di validità del richiedente, dovranno essere trasmesse entro e non oltre il 30 maggio via mail (comune.larinocb@legalmail.it; larino.cb@tiscali.it), oppure a mezzo posta o consegnate a mano all’indirizzo: ufficio SUAP – Comune di Larino – Palazzo Ducale – Piazza Duomo, 44 – 86035 Larino (CB).

Oltre il termine sopra riportato, ulteriori domande di adesione saranno prese in considerazione solo compatibilmente alla disponibilità di spazi espositivi.

Per il vice Sindaco e Assessore alle attività produttive Maria Giovanna Civitella “la manifestazione sarà una grande opportunità di promozione territoriale ed economica. Una occasione per presentare ai visitatori e ai turisti le prelibate eccellenze della cultura enogastronomica, anche in considerazione del fatto che la dieta mediterranea, dal 2010, è stata riconosciuta dall’Unesco Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità”.

L’evento del 29 e 30 giugno apre le manifestazioni dell’Estate Larinese ed è propedeutico all’antica e prestigiosa Fiera d’Ottobre che quest’anno vedrà la 277esima edizione.