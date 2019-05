Premio alla solidarietà ‘Alfredo D’Andrea’, domani l’assegnazione del Rotary

Sarà assegnato domani, venerdì 17 maggio, il prestigioso Premio D’Andrea simbolo del Rotary club di Termoli e del distretto 2090 giunto alla 42esima edizione.

La cerimonia si svolgerà presso il cinema Oddo a partire dalle ore 10, alla presenza di autorità locali, dei componenti del direttivo del club di Termoli, tra cui il presidente Rossella Travaglini che aprirà la manifestazione, ed il presidente della commissione del Premio D’Andrea, Basilio Ciucci, Governatore incoming ed il saluto del governatore del distretto 2090 Gabrio Filonzi.

Alle 10.30, dopo i saluti istituzionali, sarà assegnato il riconoscimento al cittadino emerito. Alle 11 sarà premiato il vincitore del ‘Premio D’Andrea’ , mentre al club proponente sarà consegnata una statuetta in bronzo.

Alle 12 ci sarà la premiazione delle scuole vincitrici del primo concorso intitolato al dottor Giuseppe Sciarretta, recentemente scomparso che, per molti anni, ne ha presieduto l’omonima commissione facendosi apprezzare in tutti e due i distretti rotaryani. Proprio a Sciarretta è stato dedicata la prima edizione del concorso riservato al mondo scolastico dal titolo ‘La Solidarietà contro l’indifferenza’.

L’edizione di quest’anno, che risponde sempre al motto ‘Siate di ispirazione’, si impernia sulla solidarietà. A fare gli onori di casa, in veste di relatore, il parroco di San Timoteo don Benito Giorgetta.

La manifestazione venne istituita in onore del dottor Alfredo D’Andrea, illustre medico chirurgo e rotaryano termolese, deceduto nel lontano 1977. È un concorso interregionale che coinvolge i club di Umbria, Marche, Abruzzo e Molise organizzato dal distretto 2090 del Rotary, e premia ‘La solidarietà umana: atto esaltante o espressione di vita’.

