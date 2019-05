Si sono presentati alle amministrative termolesi dello scorso 26 maggio con due formazioni, Popolari per l’Italia e Diritti e Libertà, entrambe a sostegno del candidato sindaco del centrodestra.

“In relazione alla tornata elettorale che ha visto interessati i cittadini termolesi per il rinnovo del Consiglio comunale, è d’uopo sottolineare che, a sostegno del candidato sindaco Roberti, la compagine politica che ha quale suo riferimento regionale l’assessore Niro ha concorso schierando ben due liste e, segnatamente, la lista dei Popolari per L’Italia e quella denominata Diritti e Libertà.

La prima ha conseguito una percentuale pari all’11,67 per cento, mentre la seconda si è attestata al 6,05 per cento, per una percentuale complessiva pari al 17,72%.

Un risultato – proseguono i Popolari – che premia lo sforzo di tutti i candidati di entrambe le liste, che hanno deciso di sposare un progetto politico tanto ambizioso quanto inclusivo che, proprio per queste sue caratteristiche, non si è potuto concentrare in una sola compagine”.

Di qui i ringraziamenti per gli elettori che hanno deciso di premiarli: “I cittadini termolesi hanno dimostrato di apprezzare la caratura programmatica di un’area moderata, che dalla costa al capoluogo, si è affermata prima forza politica”.