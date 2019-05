Polis Petacciato ai Play Off. Attesa per la gara in casa col Campomarino

Anche quest’anno la Polis Petacciato raggiunge il traguardo dei Play Off, grazie all’impegno del Mister Melchiorre e di tutti i ragazzi che hanno sposato il progetto che mira direttamente alla promozione nel campionato di categoria superiore. Ad attendere i gialloneri ci sarà il Campomarino in una partita casalinga che vedrà il marchese battiloro di Petacciato pieno di pubblico che onorerà la giornata “giallonera” nel pomeriggio del 12 maggio.

La dirigenza si dice soddisfatta del risultato ottenuto in prima categoria – girone C, per il secondo anno consecutivo, e promette ai tifosi un ultimo sforzo per ottenere la promozione nel campionato regionale di promozione.