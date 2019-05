La squadra targata Movimento 5 stelle di Termoli per le Amministrative 2019 si è presentata venerdì 3 maggio, al lido Cala Sveva. 24 candidati, 10 donne e 14 uomini, che supporteranno il candidato sindaco Nick Di Michele, unico del Movimento ad aver mai varcato la soglia del palazzo di via Sannitica.

Non solo attivisti ‘storici’, anzi. Sono molti, più o meno giovani, ad essersi avvicinati al Movimento pentastellato negli ultimi mesi e ad aver accettato di ‘scendere in campo’ per il bene della città. Lui, il candidato alla guida di Termoli, è una riconferma per il movimento dopo la candidatura del 2014 che lo ha portato a sedere negli ultimi 5 anni tra gli scranni dell’opposizione. “Oggi si chiude un percorso iniziato 10 anni fa e ne parte un altro”. Ma a cominciare un nuovo percorso, un’avventura come l’ha definita ieri qualcuno, saranno soprattutto molti dei 24 aspiranti consiglieri.

Tanti sono volti nuovi, alcuni con meno di 30 anni. “Abbiamo il candidato consigliere più giovane di tutti i 300”, afferma orgoglioso Di Michele riferendosi ad Andrea Colangelo, 21 anni appena e studente al Conservatorio. Ma è in buona compagnia perché tra le file dei ventenni ci sono anche Angelo Trizio (22 anni, operaio), lo studente universitario Andrea Piero Capecce (26 anni) e Vittoria Zizzari, impiegata di 27 anni.

Diversi anche i trentenni come Michela Marolla (tornata da poco a Termoli dopo gli studi a Roma nel campo della moda), Maria De Filippis, istruttrice di fitness con il pallino dello sport, l’impiegata Marilena Patuto che ha parlato, nel suo intervento, della questione acqua pubblica, oltre l’attivista della prima ora Alvio Sciarretta (36 anni).

Naturalmente ci sono anche attivisti ‘storici’, ma non sono poi tanti. Tra questi Francesco Celeste (attivista dal 2010), Antonio Bovio che è da 5 anni col Movimento, la larinese Luigina Nuonno (già candidata nel 2014 e alle scorse regionali), Silvana Esposito dell’Arpa Molise e con a cuore i temi ambientali, oltre al già citato Alvio Sciarretta, alla sua seconda candidatura.

Poi ci sono quelli che al Movimento hanno sempre guardato con simpatia ma che hanno deciso di candidarsi in questa tornata elettorale per spendersi in prima persona come Basso Caruso, ora pensionato ma che ha lavorato per 40 anni in Comune, Claudio Crema che si definisce un 5stelle della prima ora, Ezio Zara che segue il movimento da 3 anni, e ancora Alessandro Grasso e Sonia Nadia Trabbia.

E infine ci sono gli ultimi arrivati, gli ‘acquisti dell’ultima ora’ come il commerciante Domenico Casolino, volto noto in città che ha ‘perso la pazienza’ e ha deciso di candidarsi in seguito alla dibattuta chiusura di Corso Umberto I, l’ex finanziere Gianfranco Orlando, l’ingegnere nucleare Basso Marolla, la commercialista Silvia Roberti, la mamma di 4 figli Simona Cambrè, l’avvocato Daniela Decaro.

Non tutti sono termolesi: la maggior parte vive qui da diversi anni ma ci sono anche quelli che, da poco tornati in città, desiderano spendersi per ‘ridarle dignità’ e per fare in modo che giovani e famiglie non si trovino costretti a ‘fuggire’ altrove. È questo il leit motiv della serata, ridare dignità a una città che si considera bellissima ma non abbastanza valorizzata. I temi toccati dagli aspiranti consiglieri vanno dall’ambiente alla riqualificazione delle periferie, dalla tutela degli animali al lavoro e all’università, dal rilancio dell’Istituto Nautico allo sport. E naturalmente non sono mancati i cavalli di battaglia in salsa termolese come il depuratore del porto e il famigerato ‘tunnel’.

In sala molti simpatizzanti e tutto il parterre dei rappresentanti regionali e nazionali. Presenti Patrizia Manzo, Andrea Greco, Fabio De Chirico, Angelo Primiani, Valerio Fontana oltre ai parlamentari Fabrizio Ortis e Antonio Federico e la candidata molisana alle Europee Stefania Gentile. Quest’ultimo in particolare ha voluto difendere il lavoro dei 5 stelle al Governo e smentire la supposta subalternità alla Lega di Matteo Salvini. “L’80 per cento delle cose fatte dal Governo le ha fatte il Movimento”. Il suo augurio, condiviso da tutta la squadra, è che per Termoli sia arrivato il momento della svolta ovvero di guidare, in autonomia, la città.

“L’unica opposizione negli ultimi 5 anni dell’Amministrazione Sbrocca l’ha fatta Nick”, è una delle tante attestazioni di stima che il capo del Movimento termolese ha ricevuto dai vari candidati consiglieri. Lui si è commosso e ha ricambiato con parole benevole ogni singolo attivista.

Sottolineata da più parti la presenza costante ‘tra la gente’ che il M5s ha sempre avuto. Il programma stilato, circa 24 pagine, “è stato fatto con i cittadini”.

In sala l’entusiasmo la fa da padrone. “Non ci devono spaventare 6 o 4 liste”, così Di Michele. “Il potere assoluto ce l’hanno i cittadini. Saremo al vostro fianco come abbiamo sempre fatto, non vi deluderemo e insieme cambieremo la città”.