È stato arrestato l’aggressore che ieri 15 maggio si è scagliato prima sulla compagna incinta e poi sui militari accorsi a San Giacomo degli Schiavoni per calmare gli animi. Tuttavia l’uomo, pregiudicato per rapine e droga, è stato mandato ai domiciliari, quindi in casa con la stessa donna, per decisione del giudice.

La vicenda era già emersa nelle scorse ore, quando l’uomo era stato sottoposto al fermo. Tutto è iniziato attorno alle 19 di mercoledì 16 maggio, quando una telefonata allarmata è giunta al 112 della caserma di Via Brasile. Una giovane donna ha chiesto aiuto affermando di essere stata picchiata dal compagno, aggiungendo di essere in stato interessante.

Immediato l’intervento di una gazzella della sezione radiomobile che pochi minuti dopo ha raggiunto il piccolo centro abitato e ha trovato la donna, in preda al panico, che attendeva i Carabinieri in auto sotto casa.

Dopo un iniziale racconto della donna, in strada è arrivato il compagno che, da subito, ha iniziato a inveire contro i due Carabinieri, i quali vanamente hanno tentato di calmarlo.

L’equipaggio, anche per evitare che la situazione degenerasse, ha chiesto manforte e sul posto è stata inviata un’altra pattuglia dell’Arma e una volante del Commissariato di Polizia di Termoli, oltre i sanitari del 118 per le prime cure alla giovane donna, che presentava alcune tumefazioni al volto.

Ma non è bastato, perchè il 42enne era in evidente stato di agitazione e ha tentato di colpire più volte i due Carabinieri, riuscendoci in diverse occasioni, addirittura con una testata al volto a uno dei militari che ha riporta lesioni personali. Il carabiniere ferito ha avuto bisogno delle cure dei medici del pronto soccorso. Per lui scongiurate fratture ma ha avuto quindici giorni di prognosi e terapie.

Decisivo quindi l’arrivo delle altre pattuglie intervenute ed in particolare modo della Volante del Commissariato, cui vanno i ringraziamenti del Comando Compagnia di Termoli per la sinergia messa in campo quotidianamente. Così i militari sono riusciti a bloccare l’uomo e condurlo negli uffici della caserma di Via Brasile.

Dopo i primi accertamenti, il 42enne è stato arrestato per i reati di violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale, nonché lesioni personali e danneggiamento, per aver mandato in frantumi il fanale del mezzo di servizio dei Carabinieri, colpendolo con diversi calci.

L’uomo è stato processato per direttissima nel pomeriggio di giovedì dinanzi al Giudice del Tribunale di Larino che ha convalidato l’arresto disponendo per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari, dove quindi potrà stare con la giovane compagna aggredita 24 ore fa. La donna era stata trasportata in barella al pronto soccorso del San Timoteo di Termoli, nonostante lo stato di gravidanza, ma fortunatamente non ha riportato lesioni gravi.