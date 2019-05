Piazza del Papa, la nuova rotonda che cambia la città alla prova del traffico

Ultimo giorno di lavori oggi alla rotatoria di Piazza del Papa di Termoli, opera che promette di migliore drasticamente il traffico e la vivibilità della cittadina. L’ultimo semaforo è un ricordo che sbiadisce ogni ora di più: sebbene il palo sia ancora montato al suo posto, le luci segnaletiche sono spente da un pezzo e auto, scooter e bus fanno i conti con la rotatoria nuova di zecca.

Si tratta di una opera di compensazione costata circa 200mila euro sponsorizzata da un privato. Nel caso specifico la società Progeco, che ha ottenuto i permessi a costruire palazzine e villette a ridosso dell’Autostrada A/14 grazie a una lottizzazione di vecchia data, contro la quale il Comune si era opposto ma inutilmente. La magistratura ha riconosciuto il diritto a costruire del privato e come opera compensativa la ditta, dopo una negoziazione con l’Amministrazione comunale, ha acconsentito a pagare la rotatoria, che va a snellire sensibilmente il traffico in entrata e uscita da Termoli in uno dei luoghi nevralgici per la viabilità.

Guarda il video per scoprire i dettagli dell’opera, la sicurezza e gli arredi.