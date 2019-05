Perde il controllo dell’auto alla rotonda e si schianta contro un palo, incidente a Vazzieri

Per fortuna se l’è cavata solo con qualche graffio il protagonista dell’incidente che questo pomeriggio – 28 maggio – si è verificato a Vazzieri, uno dei quartieri più importanti di Campobasso.

Per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine il conducente di una vettura bianca avrebbe perso il controllo dell’auto mentre percorreva la rotonda che si trova in via Pirandello (snodo fondamentale verso il quartere San Giovanni) e infine si è schiantato contro un palo. Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti un’ambulanza del 118, il cui personale sanitario si è preso cura dell’automobilista, e due pattuglie della Polizia Municipale.

Nonostante la ‘botta’ e la macchina semi-distrutta, la persona alla guida del mezzo non ha fortunatamente riportato ferite.