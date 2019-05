Partita senza storia, la Virtus Assisi vince 77-43 ed elimina l’Airino

Termina con una sconfitta chiara la stagione dell’Italiangas Airino Termoli che questa sera 11 maggio è stata superata per 77-43 dalla Virtus Assisi in gara 3 dei quarti di finale play off promozione della serie C Silver raggruppamento Umbria/Marche/Abruzzo/Molise.

Il quintetto allenato da Massimo Di Lembo ha retto un periodo restando attaccato nel punteggio alla formazione umbra, ma già dal secondo quarto ha ceduto il passo ai biancorossi, decisamente più competitivi e precisi al tiro. Nella ripresa la Virtus ha poi dilagato chiudendo con ben 34 punti di vantaggio. Suriano l’unico fra i molisani a chiudere in doppia cifra con 10 punti realizzati.

Si chiude quindi così la stagione 2018/2019 dell’Airino, eliminata nella serie con un 2-1 a favore del quintetto di Assisi. L’appuntamento col basket termolese è quindi al prossimo autunno.

(foto da pagina Facebook dell’Airino)

Serie C Silver gara 3

Virtus Assisi – Italiangas 77-43

Parziali: 23-17, 44-26, 61-30

Arbitri: Visocchi e Menicali

Italiangas: Marinaro 2, Tedeschi, Pascucci 4, Mirando 5, Dmitrovic 2, Lentinio, Suriano 10, Leonzio 12, Pasquale 2, Ponsanesi 2, Colasurdo 4 Allenatore Di Lembo M.

Ass. Allen. Di Lembo G.

Assisi: Santantonio 3, Metalla 14, Meccoli 13, Orlandi 13, Casettari 9, Provvidenza 9, Trinchelli 1, Capezzali 13, Ferri, Ciancabilla 2, Massetti.

Coach: Piazza

Ass. Coach: Gambelunghe

Note: totale falli Italiangas 20 (di cui tecnico a coach Di Lembo ed alla panchina), totale falli Assisi 18