Operaio cade da una scala, ricoverato in ospedale. Indagano i Carabinieri

Vigilia della festa del 1 maggio, quella dedicata ai lavoratori, caratterizzata da un grave incidente avvenuto in una azienda della provincia di Isernia. L‘infortunio sul lavoro è avvenuto ieri pomeriggio – 30 aprile – in un cantiere di Pozzilli.

Protagonista del grave episodio un operaio che in quel momento che intento a posizionare tubi in pvc per lo scolo delle acque piovane nel controsoffitto interno di uno stabile. Dopo essere salito sulla scala, l’uomo ha perso l’equilibrio ed è caduto a terra.

Immediata la chiamata al 118 per chiedere l’intervento dell’ambulanza e per trasportare il lavoratore all’ospedale Veneziale di Isernia dove è stato ricoverato.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri competenti per territorio, che hanno avviato le conseguenti indagini volte a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità connesse con la mansione che l’operaio stava svolgendo.