Occhionero (Leu): “Risposta di Campobasso a Salvini merita riflessione politica”

La parlamentare di Leu Giuseppina Occhionero ha commentato la manifestazione di ieri contro il vice premier nel capoluogo molisano. “La risposta dei cittadini di Campobasso alla visita di Salvini merita da parte del centrosinistra un plauso e un’attenta riflessione politica”.

Secondo la deputata di Campomarino “quando alle scorse regionali – ha aggiunto la parlamentare – il Molise sembrava diventato l’Ohio, perché avrebbe potuto decidere anche le sorti del governo nazionale, ci furono una passerella generale e una montagna di promesse. Poi sono venuti il Friuli, l’Abruzzo e Salvini ha solo indossato la sua collezione di felpe, che dismette una volta girato l’angolo.

Ma – ha aggiunto l’onorevole Occhionero – i molisani e i cittadini di Campobasso hanno dato al capo della Lega anche una lezione di educazione civica e democratica, manifestando il proprio pensiero di dissenso con oltre 200 striscioni esposti ai balconi del capoluogo, ironici e mai violenti”.

Secondo la deputata di Leu, l’onda nera che Salvini sta cavalcando “rischia di sommergere la parte sana, civile e democratica del Paese. Ed è per questo – ha concluso Giuseppina Occhionero – che ringrazio le persone che hanno esposto gli striscioni e invito il centrosinistra a ripartire da tutti quelli che vogliono e si aspettano una nostra risposta, ferma, convinta nell’innalzare un argine forte, ampio, unito per bloccare e far arretrare l’onda nera di Salvini e dei suoi seguaci”.