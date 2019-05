Inizieranno martedì 7 maggio i lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale in numerose zone della città. Per motivi di sicurezza e per esigenze tecniche durante i lavori è istituito il divieto di fermata e di parcheggio, nelle strade interessate dagli interventi.

L’ordinanza numero 82 è stata emanata dal Comando di Polizia Municipale in data 24 aprile. I lavori inizieranno martedì 7 maggio e dovrebbero terminare giovedì 9 maggio salvo imprevisti. Le strade interessate dai lavori, con date ed orari di intervento, sono diverse.

Martedì 7 maggio:

Via Rio Vivo da via Mulino a Vento a via Cesare Battisti a partire dalle ore 7;

Via Vittorio Emanuele da Cesare Battisti a Umberto I° dalle ore 7;

Corso Umberto da Guardia di Finanza a Via del Croix dalle ore 7;

Corso Umberto da Via Fratelli Brigida a Corso Nazionale dalle ore 07:00;

Corso Nazionale da Corso Umberto a via Pepe dalle ore 7;

Via Fratelli Brigida da via Frentana a via Roma dalle ore 14;

Piazza Donatori solo parcheggi blu dalle ore 14;

Mercoledì 8 maggio:

Via Fratelli Brigida da Corso Battisti a fronte San Timoteo dalle ore 7;

Via Mascilongo da Viale Italia a via Molise dalle ore 7;

Via Molise dalle ore 7;

Viale Trieste da via Molise a via Abruzzi dalle ore 07;

Via Vittorio Emanuele da via Frentana a Corso Umberto solo blu dalle ore 14;

Piazza Sant’Antonio solo parcheggi blu dalle ore 15;

Giovedì 9 maggio: