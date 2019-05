Un guaito che arriva dal profondo di un sotterraneo, un pianto in grado di spezzare il più duro dei cuori e poi diciotto occhi, dolcissimi, che fissano gli umani mentre le code si muovono all’impazzata a destra e sinistra, trasformando quell’ululato in abbai ricolmi di gioia per la fine della sofferenza: è questa la scena che alcuni residenti di San Martino in Pensilis si sono trovati davanti nelle scorse ore.

Siamo nei pressi dei palazzi alle spalle di via Marconi: qui alcune persone hanno sentito dei lamenti provenire da un sotterraneo, senza riuscire a capire di cosa si trattasse. Guardando più attentamente, però, i residenti hanno notato alcuni cagnolini piccoli, di poco più di un mese e mezzo che erano caduti in quel buco, al buio, senza cibo né acqua. Piangevano, alla ricerca della loro mamma, terrorizzati ed infreddoliti.

I volontari hanno immediatamente messo in moto la macchina dei soccorsi e, uno dopo l’altro, hanno tirato su quei piccoli e dolci angeli a quattro zampe: dopo qualche ora, da quel sotterraneo fangoso, sono stati estratti vivi nove cuccioli. Affamati, assetati ed impauriti, con qualche ferita a causa della caduta, ma vivi, vegeti e sani.

Sono quattro maschi e cinque femmine che, da oggi, cercano una casa accogliente ed una famiglia da riempire di amore incondizionato, coccole e carezze. Un padre, una madre, un fratellino ed una sorellina umani da poter rincorrere al parco, da aspettare pazientemente dietro la porta di casa mentre sono in giro per lavoro o per svolgere le commissioni, a cui correre incontro, scodinzolanti e con la lingua penzoloni, a cui far compagnia nelle notti solitarie e consolare quando le giornate sono dure e le speranze ridotte all’osso. In altre parole una famiglia.

Donate il vostro cuore ed il vostro tempo ad un amico a quattro zampe e non ve ne pentirete. Chiunque fosse interessato potrà contattare Tiziana al numero 3474990559.