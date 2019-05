Non solo alla vigilia di Natale: edizione straordinaria della ‘faglia’ di Oratino

La faglia è una delle tradizioni più importanti di Oratino. Si tratta di una torcia enorme, che raggiunge un altezza di 12 metri e un diametro di circa un metro e venti centimetri, composta da canne raccolte dagli abitanti nei giorni che precedono la vigilia di Natale.

Le canne ripulite e battute, vengono legate e tenute insieme da cerchi di legno di olmo. La notte della natività la torcia, trasportata per il paese, viene accesa sul sagrato della Chiesa alla presenza del pubblico.

Quest’anno ci sarà un’edizione speciale che inizierà il 2 maggio con i preparativi per creare l’enorme cero di canne e terminerà il 5 maggio quando La Faglia, a partire dalle ore 16.30, verrà trasportata per le vie del paese innalzata ed accesa davanti il sagrato della chiesa. Sono previsti stand gastronomici e mercatini di prodotti tipici.

“L’iniziativa organizzata fuori stagione, in una data più fruibile per i turisti ed i curiosi, ha lo scopo di promuovere il territorio – spiega il sindaco Roberto De Socio – e far conoscere l’evento che caratterizza il nostro Borgo di Oratino”.